У Сенаті США запропонували скасувати мито 500% проти деяких країн

Сенатор Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Сенатор США Ліндсі Грем запропонував зробити виняток щодо санкцій для країн, які допомагають Україні. Йдеться про законопроєкт Грема-Блюменталя, який передбачає мито 500% для держав, які закуповують енергоресурси у Росії.

Про це Грем заявив в інтерв'ю Semafor.

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Так, законопроєкт про впровадження мита 500% проти країн, які закуповують російські енергоресурси, може зазнати коригувань.

Його співавтор сенатор Грем розповів, що планує зробити виняток для країн, які надають Україні військову та економічну допомогу. Таким чином вдасться вивести з-під "руйнівних санкцій" деякі країни ЄС, які досі купують нафту, газ та ядерне паливо у Росії.

На його думку, це може підштовхнути Китай розпочати допомогу Україні. За словами Грема, цю ідею він уже обговорив з президентом США Дональдом Трампом. Рішення щодо корегування документа ухвалили після заяв представників країн, які потрапили під мито в розмірі 500%.

Нагадаємо, 30 травня Грем повідомляв, що Сенат скоро розпочне розгляд законопроєкту про нові санкції проти Росії.

Водночас сенаторам не вдається отримати згоду Трампа на введення антиросійських санкцій.