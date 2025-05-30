Сенатор Грем анонсував потужні санкції проти Росії

Сенатор-демократ Річард Блюменталь та сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Фото: REUTERS/Sergiy Voloshin

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем очікує, що наступного тижня Сенат розпочне розгляд законопроєкту про санкції проти Росії. За його словами, Сполучені Штати Америки збираються "вдарити по РФ" дуже сильно.

Про це Ліндсі Грем заявив на пресконференції в Києві у понеділок, 30 травня.

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Грем зауважив, що не помічає жодних ознак, які б свідчили про щире бажання Росії припинити війну.

За його словами, через два тижні всім стане зрозуміло, що РФ грає в гру за рахунок усього світу, а не лише Штатів.

"Ми збираємося змінити цю гру для Росії. Гра, в яку грає Путін, скоро зміниться. Сполучені Штати вдарять по ньому, і вдарять дуже сильно, коли справа дійде до санкцій. Китай, гра, в яку ви граєте з Росією, скоро зміниться. Якщо ви продовжуватимете купувати дешеву російську нафту, паливо путінської воєнної машини, то на всі ваші товари, що надходитимуть до США, буде накладено 500% мита", — додав Грем.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Чак Грасслі наголосив на необхідності якнайшвидшого запровадження санкцій проти Росії.

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що РФ найбільше відчує санкції на початку літа наступного року.