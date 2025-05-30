Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Грэм назвал, когда Сенат рассмотрит введение санкций против РФ arrow

Грэм назвал, когда Сенат рассмотрит введение санкций против РФ

30 мая 2025 21:06
Аркадий Пастула - Редактор
Сенатор Грэм анонсировал мощные санкции против России
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и сенатор-республиканец Линдси Грэм. Фото: REUTERS/Sergiy Voloshin
Аркадий Пастула - Редактор

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ожидает, что на следующей неделе Сенат начнет рассмотрение законопроекта о санкциях против России. По его словам, Соединенные Штаты Америки собираются "ударить по РФ" очень сильно.

Об этом Линдси Грэм заявил на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 30 мая.

Реклама
Читайте также:

Санкции против России

Грэм отметил, что не замечает никаких признаков, которые бы свидетельствовали об искреннем желании России прекратить войну.

По его словам, через две недели всем станет понятно, что РФ играет в игру за счет всего мира, а не только Штатов.

"Мы собираемся изменить эту игру для России. Игра, в которую играет Путин, скоро изменится. Соединенные Штаты ударят по нему, и ударят очень сильно, когда дело дойдет до санкций. Китай, игра, в которую вы играете с Россией, скоро изменится. Если вы будете продолжать покупать дешевую российскую нефть, топливо путинской военной машины, то на все ваши товары, поступающие в США, будут наложены 500% пошлины", — добавил Грэм.

Напомним, сенатор-республиканец Чак Грассли отметил необходимость скорейшего введения санкций против России.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что РФ больше всего почувствует санкции в начале лета следующего года.

санкции против России США санкции Россия Сенат
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама