Сенатор Грэм анонсировал мощные санкции против России

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и сенатор-республиканец Линдси Грэм. Фото: REUTERS/Sergiy Voloshin

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ожидает, что на следующей неделе Сенат начнет рассмотрение законопроекта о санкциях против России. По его словам, Соединенные Штаты Америки собираются "ударить по РФ" очень сильно.

Об этом Линдси Грэм заявил на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 30 мая.

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Санкции против России

Грэм отметил, что не замечает никаких признаков, которые бы свидетельствовали об искреннем желании России прекратить войну.

По его словам, через две недели всем станет понятно, что РФ играет в игру за счет всего мира, а не только Штатов.

"Мы собираемся изменить эту игру для России. Игра, в которую играет Путин, скоро изменится. Соединенные Штаты ударят по нему, и ударят очень сильно, когда дело дойдет до санкций. Китай, игра, в которую вы играете с Россией, скоро изменится. Если вы будете продолжать покупать дешевую российскую нефть, топливо путинской военной машины, то на все ваши товары, поступающие в США, будут наложены 500% пошлины", — добавил Грэм.

Напомним, сенатор-республиканец Чак Грассли отметил необходимость скорейшего введения санкций против России.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что РФ больше всего почувствует санкции в начале лета следующего года.