В Сенате США предложили отменить пошлину 500% против некоторых стран

Сенатор Линдси Грэм. Фото: Reuters

Сенатор США Линдси Грэм предложил сделать исключение по санкциям для стран, которые помогают Украине. Речь идет о законопроекте Грэма-Блюменталя, который предусматривает пошлину 500% для государств, которые закупают энергоресурсы у России.

Об этом Грэм заявил в интервью Semafor.

Реклама

Читайте также:

Корректировка санкций

Так, законопроект о введении пошлины 500% против стран, которые закупают российские энергоресурсы, может претерпеть корректировки.

Его соавтор сенатор Грэм рассказал, что планирует сделать исключение для стран, которые предоставляют Украине военную и экономическую помощь. Таким образом удастся вывести из-под "разрушительных санкций" некоторые страны ЕС, которые до сих пор покупают нефть, газ и ядерное топливо у России.

По его мнению, это может подтолкнуть Китай начать помощь Украине. По словам Грэма, эту идею он уже обсудил с президентом США Дональдом Трампом. Решение о корректировке документа приняли после заявлений представителей стран, которые попали под пошлину в размере 500%.

Напомним, 30 мая Грэм сообщал, что Сенат скоро начнет рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России.

В то же время сенаторам не удается получить согласие Трампа на введение антироссийских санкций.