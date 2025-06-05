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Трамп не ответил на вопрос об усилении давления на РФ

5 июня 2025 19:37
Евгения Брюховецкая - редактор
Журналисты спросили Трампа относительно усиления давления на РФ
Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президента США Дональда Трампа в четверг, 5 июня, спросили, планирует ли он усиливать давление на Россию для достижения мира в Украине. Глава Белого дома уклонился от ответа.

Об этом его спросили на пресс-конференции во время визита канцлера Германии Фридриха Мерца.

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Один из журналистов на пресс-конференции задал вопрос Трампу, готов ли он усилить давление на Россию.

"Помните, это я положил конец "Северному потоку-2", который должен был пролегать в Германию... Никто другой этого не сделал. А потом пришел Байден и сразу же одобрил его", — сказал американский президент.

Таким образом он не дал четкого ответа на прямой вопрос о новых санкциях против РФ.

Напомним, издание Axios писало, что Трамп был поражен спецоперацией СБУ, в результате которой был поражен 41 российский самолет.

Также сегодня американский президент впервые официально отреагировал на операцию "Паутина". Он отметил, что это "не является хорошим знаком".

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