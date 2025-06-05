Трамп відреагував на удари СБУ по російських аеродромах

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп був вражений спецоперацією Служби безпеки України під назвою "Павутина". У результаті атак було уражено літаки на російських аеродромах.

Про це пише Axios.

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Трамп вважає, що несподівана атака України з використанням безпілотників, яка відбулася у вихідні, була "сильною" і "крутою".

"Це як чихуахуа завдає реальної шкоди набагато більшій собаці", — сказав один з його радників.

Водночас американський лідер боїться ще більшого ускладнення його "мирної місії", тому він утримався від публічних коментарів щодо операції "Павутина". А за лаштунками Трамп поділився з радниками захопленням цією атакою.

Крім того, у Білому домі вважають небезпечним те, що Україна вдарила по ключовій частині російської ядерної тріади РФ й побоюються, що це підштовхне Кремль "до значних ударів у відповідь".

"Атака безпілотників його не здивувала, тому що це те, що відбувається на війні, але він стурбований тим, що це затягне бойові дії. Він хоче, щоб бойові дії припинилися, тому його щоразу розчаровує, коли відбуваються такі атаки", — зазначило джерело видання.

Нагадаємо, 1 червня СБУ атакувала одразу чотири російські аеродроми, уразивши 41 ворожий літак.

Вчора Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив, що той планує "відповісти" на українську атаку.