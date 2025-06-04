Розмова Трампа з Путіним — що обговорили

Президент США Дональд Трамп. Фото: LRT

У середу, 4 червня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. У центрі обговорення — останні атаки на російські військові аеродроми, а також загострення ситуації на фронті між Росією та Україною.

Деталями розмови американський лідер поділився у Truth Social.

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Розмова Трампа з Путіним

За словами Трампа, розмова з Путіним не призведе до миру в Україні найближчим часом.

"Я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Дзвінок тривав приблизно одну годину і п’ятнадцять хвилин. Ми обговорили атаку України на російські літаки, що стояли на стоянках, а також різні інші атаки, які відбуваються з обох боків. Це була хороша розмова, але не така, яка призведе до негайного миру", — йдеться у повідомленні.

Глава Білого дому додав, що Путін збирається відповісти Україні за нещодавню атаку на аеродроми.

"Президент Путін заявив, і дуже рішуче, що він змушений буде відповісти на нещодавню атаку на аеродроми", — наголосив Трамп.

Також лідери країн обговорили Іран та пов'язані з ним ядерні питання і зброю.

"Ми також обговорили Іран і той факт, що час для ухвалення Іраном рішення щодо ядерної зброї спливає, і його потрібно прийняти якнайшвидше! Я сказав президенту Путіну, що Іран не може мати ядерної зброї, і, на мою думку, ми були з ним у цьому згодні. Путін запропонував взяти участь у переговорах з Іраном і, можливо, зможе допомогти у швидкому завершенні цього процесу", — написав Трамп.

Американський лідер зазначив, що Іран зволікає з ухваленням рішення щодо ядерного питання, і США хочуть отримати остаточну відповідь у дуже короткий термін.

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію під назвою "Павутина" — просто в глибокому тилу Росії. У результаті було виведено з ладу 41 літак стратегічної авіації РФ. Згодом Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із бійцями Служби безпеки України, які взяли участь в операції, і подякував їм.