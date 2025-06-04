Операція "Павутина" — Зеленський подякував воїнам СБУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У середу, 4 червня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із бійцями Служби безпеки України, які взяли участь в операції "Павутина". Глава держави подякував воїнам за професіоналізм та результативність спецоперації, яка завдала суттєвих втрат агресору.

Про це повідомляє Офіс президента.

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Зеленський підкреслив, що Україна ніколи не прагнула війни, але має законне право захищатися від агресії, використовуючи всі доступні засоби. За його словами, це право гарантується міжнародним правом, Статутом ООН і здоровим глуздом.

Під час зустрічі Глава держави вручив державні нагороди: орден "Золота Зірка" Героя України, "Хрест бойових заслуг", ордени "За заслуги" ІІІ ступеня, Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня, а також медалі "За військову службу Україні".

"Найголовніше, що ви довели блискучою операцією "Павутина", – війна завдає відчутних збитків і втрат зокрема й агресору. Саме це є відновленням справедливості і примусом до справжнього миру", – заявив Президент.

Президент також наголосив на масштабі російської агресії: використання ракет, дронів, стратегічної авіації, співпраця з Північною Кореєю та Іраном, участь північнокорейських спецпризначенців на боці Росії.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію прямо в глибокому тилу Росії, в результаті якої було виведено з ладу 41 літакі стратегічної авіації. Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів про деталі та досягнення цієї масштабної операції, яка отримала назву "Павутина".