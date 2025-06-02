Малюк розповів нові подробиці атаки на російські аеродроми

Голова Служби безпеки України Василь Малюк. Фото: СБУ

Служба безпеки України провела історичну спецоперацію в тилу ворога, вразивши понад 40 російських літаків стратегічної авіації. Голова СБУ Василь Малюк повідомив нові деталі операції та розповів про результати.

Про це інформує пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 2 червня.

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Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк зазначив, що Служба безпеки України провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація.

Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

"Знищення ворожих бомбардувальників — це завдання, яке перед нами поставив Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків, а сьогодні на ділі відчув, що "відплата неминуча". СБУ робить і буде робити все можливе, щоб захистити Україну і припинити російські обстріли", — розповів Малюк.

Як відомо, саме голова СБУ очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію "Павутина" понад півтора року.

У результаті спецоперації дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах РФ — "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.

"Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності РФ", — наголошує Василь Малюк.

Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд доларів США.

Як відбувалася спецоперація СБУ "Павутина" — подробиці

За словами очільника СБУ, спецоперація "Павутина" відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

Так, спочатку СБУ переправила до Росії fpv-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території країни-агресорки дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі — російські бомбардувальники.

"Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі — військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки РФ тероризуватиме українців ракетами й Шахедами", — наголосив Василь Малюк.

Зокрема, він подякував усім співробітникам Служби, які були задіяні в цій історичній спецоперації, підкресливши, що всі її учасники вже давно перебувають в Україні.

"Ворог думав, що може безкарно і безкінечно бомбити Україну та вбивати українців. Але це не так. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди — на морі, в повітрі й на землі. А як треба – дістанемо і з-під землі", — підсумував голова СБУ.

Нагадаємо, що у неділю, 1 червня, в Росії масово палали стратегічні бомбардувальники — це результат спецоперації СБУ.

Згодом зʼявилися кадри російських військових аеродромів, які палають в результаті унікальної спецоперації СБУ.