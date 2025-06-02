Малюк рассказал новые подробности атаки на российские аэродромы

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины провела историческую спецоперацию в тылу врага, поразив более 40 российских самолетов стратегической авиации. Председатель СБУ Василий Малюк сообщил новые детали операции и рассказал о результатах.

Об этом информирует пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 2 июня.

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Председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк отметил, что Служба безопасности Украины провела беспрецедентную и уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ, где дислоцируется вражеская авиация.

В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

"Уничтожение вражеских бомбардировщиков — это задача, которую перед нами поставил Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский. Он лично контролировал ход спецоперации, которую готовили сотрудники Службы безопасности. Враг почти каждую ночь бомбил наше государство из этих самолетов, а сегодня на деле почувствовал, что "возмездие неизбежно". СБУ делает и будет делать все возможное, чтобы защитить Украину и прекратить российские обстрелы", — рассказал Малюк.

Как известно, именно глава СБУ возглавлял рабочую команду, которая готовила спецоперацию "Паутина" более полутора лет.

В результате спецоперации дроны СБУ отработали цели сразу на 4-х военных аэродромах РФ — "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". И благодаря замыслу одномоментно удалось поразить наибольшее количество вражеской авиации.

"В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная пощечина по мощи и террористической сущности РФ", — отмечает Василий Малюк.

Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более 7 млрд долларов США.

Как проходила спецоперация СБУ "Паутина" — подробности

По словам главы СБУ, спецоперация "Паутина" проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения.

Так, сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а впоследствии — мобильные деревянные домики. Уже на территории страны-агрессора дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели — российские бомбардировщики.

"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели — военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ, ведь мы уничтожаем именно военные цели. И наши удары будут продолжаться ровно столько, сколько РФ будет терроризировать украинцев ракетами и Шахедами", — подчеркнул Василий Малюк.

В частности, он поблагодарил всех сотрудников Службы, которые были задействованы в этой исторической спецоперации, подчеркнув, что все ее участники уже давно находятся в Украине.

"Враг думал, что может безнаказанно и бесконечно бомбить Украину и убивать украинцев. Но это не так. Мы будем отвечать на российский террор и уничтожать врага везде — на море, в воздухе и на земле. А как надо — достанем и из-под земли", — подытожил глава СБУ.

Напомним, что в воскресенье, 1 июня, в России массово пылали стратегические бомбардировщики — это результат спецоперации СБУ.

Впоследствии появились кадры российских военных аэродромов, которые горят в результате уникальной спецоперации СБУ.