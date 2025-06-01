З'явилися відео російських військових аеродромів, які палають

Палає аеродром. Ілюстративне фото: Укрінформ

В Росії масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники. Зʼявилися кадри російських військових аеродромів, які палають в результаті унікальної спецоперації СБУ.

Про це інформують джерела Новини.LIVE в СБУ.

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Атака на бомбардувальники РФ — відео

У неділю, 1 червня, в Росії масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники в результаті спецоперації СБУ.

Згодом з'явились кадри російських військових аеродромів, які палають в результаті унікальної спецоперації СБУ. На відео видно безпосередньо момент атаки дронів СБУ на російські літаки.

Нагадаємо, що сьогодні Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію, якою особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Вражено більше ніж 40 ворожих літаків.

Раніше ми інформували, що в СБУ повідомили про атаку на російські бомбардувальники.

Також ми повідомляли, що нещодавно СБУ за допомогою дронів знищила ворожу радіолокаційну станцію на газовидобувних платформах у Чорному морі.