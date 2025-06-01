Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow З'явився момент ударів по бомбардувальниках РФ — відео СБУ arrow

З'явився момент ударів по бомбардувальниках РФ — відео СБУ

1 червня 2025 14:10
Євтушенко Аліна - редактор
З'явилися відео російських військових аеродромів, які палають
Палає аеродром. Ілюстративне фото: Укрінформ
Євтушенко Аліна - редактор

В Росії масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники. Зʼявилися кадри російських військових аеродромів, які палають в результаті унікальної спецоперації СБУ.

Про це інформують джерела Новини.LIVE в СБУ.

Реклама
Читайте також:

Атака на бомбардувальники РФ — відео

У неділю, 1 червня, в Росії масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники в результаті спецоперації СБУ.

Згодом з'явились кадри російських військових аеродромів, які палають в результаті унікальної спецоперації СБУ. На відео видно безпосередньо момент атаки дронів СБУ на російські літаки.

Нагадаємо, що сьогодні Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію, якою особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Вражено більше ніж 40 ворожих літаків.

Раніше ми інформували, що в СБУ повідомили про атаку на російські бомбардувальники.

Також ми повідомляли, що нещодавно СБУ за допомогою дронів знищила ворожу радіолокаційну станцію на газовидобувних платформах у Чорному морі.

СБУ пожежа Росія атака аеродром
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама