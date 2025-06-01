Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Появился момент ударов по бомбардировщикам РФ — видео СБУ arrow

Появился момент ударов по бомбардировщикам РФ — видео СБУ

1 июня 2025 14:10
Евтушенко Алина - редактор
Появились видео российских военных аэродромов, которые пылают
Пылает аэродром. Иллюстративное фото: Укринформ
Евтушенко Алина - редактор

В России массово горят вражеские стратегические бомбардировщики. Появились кадры российских военных аэродромов, которые горят в результате уникальной спецоперации СБУ.

Об этом информируют источники Новини.LIVE в СБУ.

Реклама
Читайте также:

Атака на бомбардировщики РФ — видео

В воскресенье, 1 июня, в России массово горят вражеские стратегические бомбардировщики в результате спецоперации СБУ.

Впоследствии появились кадры российских военных аэродромов, которые горят в результате уникальной спецоперации СБУ. На видео видно непосредственно момент атаки дронов СБУ на российские самолеты.

Напомним, что сегодня Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию, которой лично руководил председатель СБУ Василий Малюк. Поражено более 40 вражеских самолетов.

Ранее мы информировали, что в СБУ сообщили об атаке на российские бомбардировщики.

Также мы сообщали, что недавно СБУ с помощью дронов уничтожила вражескую радиолокационную станцию на газодобывающих платформах в Черном море.

СБУ пожар Россия атака аэродром
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама