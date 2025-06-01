В Росії масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники — СБУ

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У неділю, 1 червня, в Росії масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники. Відомо, що це результат спецоперації Служби безпеки України.

Про це Новини.LIVE поінформували джерела в СБУ.

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Стало відомо, що в Росії масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники. Ймовірно, що це результат спецоперації СБУ.

За даними джерел, прямо зараз Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ. Дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста.

Наразі відомо про враження більше ніж 40 літаків, серед них — А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Так, на одному відео видно як палає аеродром "Белая" і чути голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, який коментує "бавовну".

За даними наших джерел, ця унікальна спецоперація отримала назву "Павутина". Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.