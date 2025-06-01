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В СБУ заявили об ударе по бомбардировщикам РФ — детали операции

1 июня 2025 13:47
Евтушенко Алина - редактор
В России массово горят вражеские стратегические бомбардировщики - СБУ
Пылает аэродром в РФ. Фото: скриншот из видео
Евтушенко Алина - редактор

В воскресенье, 1 июня, в России массово горят вражеские стратегические бомбардировщики. Известно, что это результат спецоперации Службы безопасности Украины.

Об этом Новини.LIVE проинформировали источники в СБУ.

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Стало известно, что в России массово горят вражеские стратегические бомбардировщики. Это результат спецоперации СБУ.

По данным источников, прямо сейчас Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ. Дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города.

Известно о поражении более 40 самолетов, среди них — А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Так, на одном видео видно, как пылает аэродром "Белая" и слышен голос главы СБУ, генерал-лейтенанта Василия Малюка, который комментирует "бавовну".

По данным наших источников, эта уникальная спецоперация получила название "Паутина". Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб более чем на 2 млрд долларов.

Напомним, что недавно Сырский назвал количество целей РФ, которые удалось уничтожить дронами.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ назвал количество уничтоженных российских оккупантов за 2025 год.

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