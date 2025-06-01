В России массово горят вражеские стратегические бомбардировщики - СБУ

В СБУ заявили об ударе по бомбардировщикам РФ — детали операции
В воскресенье, 1 июня, в России массово горят вражеские стратегические бомбардировщики. Известно, что это результат спецоперации Службы безопасности Украины.
Об этом Новини.LIVE проинформировали источники в СБУ.
Атака на аэродромы РФ — что известно об операции СБУ
Стало известно, что в России массово горят вражеские стратегические бомбардировщики. Это результат спецоперации СБУ.
По данным источников, прямо сейчас Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ. Дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города.
Известно о поражении более 40 самолетов, среди них — А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Так, на одном видео видно, как пылает аэродром "Белая" и слышен голос главы СБУ, генерал-лейтенанта Василия Малюка, который комментирует "бавовну".
По данным наших источников, эта уникальная спецоперация получила название "Паутина". Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб более чем на 2 млрд долларов.
Напомним, что недавно Сырский назвал количество целей РФ, которые удалось уничтожить дронами.
Кроме того, Главнокомандующий ВСУ назвал количество уничтоженных российских оккупантов за 2025 год.
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