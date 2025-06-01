Стали відомі нові подробиці атаки дронів на Росію

Уразили чотири аеродроми РФ — нові подробиці дронової атаки СБУ
Служба безпеки України у неділю, 1 червня, провела масштабну спецоперацію. Завдяки їй вдалося знищити щонайменше 40 російських бомбардувальників.
Новини.LIVE дізналися нові подробиці атаки від джерел в СБУ.
Атака на російську авіацію 1 червня
За даними джерел в службі, сьогодні дрони відпрацювали відразу по чотирьох військових аеродромах Росії. Наразі літаки палають на летовищах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
В СБУ зауважили, що завдяки керівнику Василю Малюку росіяни тепер зрозуміли справжнє значення слова "демілітаризація".
Нагадаємо, поблизу російського міста Оленегорськ розгорілася пожежа на авіабазі, де росіяни зберігають стратегічну авіацію.
Також в СБУ повідомляли про спецоперацію "Павутина", яка завдала збитків авіації ворога на понад 2 мільярди доларів. Зокрема, горіли літаки на аеродромі "Белая".
Згодом зʼявилися кадри з військових летовищ, які палають після атаки безпілотників.
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