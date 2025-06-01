Стали известны новые подробности атаки дронов на Россию

Поразили четыре аэродрома РФ — новые детали дроновой атаки СБУ
Служба безопасности Украины в воскресенье, 1 июня, провела масштабную спецоперацию. Благодаря ей удалось уничтожить по меньшей мере 40 российских бомбардировщиков.
Новини.LIVE узнали новые подробности атаки от источников в СБУ.
Атака на российскую авиацию 1 июня
По данным источников в службе, сегодня дроны отработали сразу по четырем военным аэродромам России. Сейчас самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
В СБУ отметили, что благодаря руководителю Василию Малюку россияне теперь поняли истинное значение слова "демилитаризация".
Напомним, вблизи российского города Оленегорск разгорелся пожар на авиабазе, где россияне хранят стратегическую авиацию.
Также в СБУ сообщали о спецоперации "Паутина", которая нанесла ущерб авиации врага на более чем 2 миллиарда долларов. В частности, горели самолеты на аэродроме "Белая".
Впоследствии появились кадры с военных аэродромов, которые горят после атаки беспилотников.
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