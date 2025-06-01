У Росії пожежа на авіабазі "Оленья" — відео з місця

У Росії палає авіабаза "Оленья" з бомбардувальниками — відео
На російській авіаційній базі "Оленья" у неділю, 1 червня, розгорілася пожежа. Ймовірно, причиною стала атака безпілотників.
Відео з місця ширяться у соціальних мережах.
Пожежа на аеродромі Оленья
На відео з російського міста Оленегорськ видно, як в небо здіймається густий чорний дим з боку авіабази "Оленья".
Відомо, що саме на цьому летовищі ворог тримає стратегічні бомбардувальники та здійснює ракетні обстріли України за допомогою них.
Місцеві мешканці повідомляють, що напередодні пролунало щонайменше десять вибухів. Наразі офіційна російська влада не коментувала пожежу.
Нагадаємо, вночі поблизу Брянська автомобільний міст впав на пасажирський потяг, внаслідок чого відомо про загиблих та поранених.
А в Курській області обвалився залізничний міст та впав на дорогу.
Крім того, ГУР повідомило про підрив російського військового поїзда поблизу Мелітополя Запорізької області.
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