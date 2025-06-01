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У Росії на поїзд упав міст — є загиблі та постраждалі

1 червня 2025 01:24
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
У Брянській області на поїзд обвалився міст
Поїзд на місці події в РФ. Фото: росЗМІ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У Брянській області РФ у ніч на 1 червня обвалився автомобільний міст. У цей час під мостом проїжджав пасажирський поїзд, унаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. 

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Після опівночі 1 червня російські канали, зокрема ASTRA, написали про щонайменше 44 постраждалих унаслідок обвалу мосту. Як стверджується, всі вони — пасажири поїзда "Климове — Москва", на який і впав міст.

У російських пабліках можливою причиною обвалу моста назвали підрив. Незабаром у Московській залізниці заявили, що сходження локомотива і вагонів сталося внаслідок незаконного втручання в діяльність транспорту.

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз уточнив, що інцидент трапився у Вигоницькому районі області.

За останніми даними відомо, що на місці інциденту закрито рух на ділянці автодороги А-240. Також стверджувалося, що нібито загинули всі члени локомотивної бригади.

Інциденти в Росії

Нагадаємо, у суботу 31 травня, під Москвою за 10 км від резиденції глави Кремля Володимира Путіна горів склад зі взуттям.

Також ми писали, що в ніч на 29 травня в російському Пітері виникла пожежа на заводі "Авангард", розташованому на Кіндратьєвському проспекті. Інформації про постраждалих не було, але повідомлялося про звуки вибухів.

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