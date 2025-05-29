Пожар на заводе Авангард в Петербурге — что известно

Дым поднимается в небо. Фото: росСМИ

В России в Санкт-Петербурге в ночь на 29 мая возник масштабный пожар на заводе "Авангард", расположенном на Кондратьевском проспекте. Причины возгорания пока неизвестны, официальных заявлений о масштабах повреждений или пострадавших нет, однако, есть информация, что на заводе были слышны взрывы.

Об этом сообщают росСМИ.

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В России горел завод оборонной промышленности "Авангард"

Предприятие имеет стратегическое значение для оборонной промышленности России. "Авангард" является старейшим оборонным заводом в России. Он был построен в 1948 году и входит в перечень системообразующих и стратегически важных объектов России, имеет статус Федерального научно-производственного центра.

Пожар на заводе "Авангард". Фото: росСМИ

Дым в небе от пожара на "Авангарде". Фото: росСМИ

Завод специализируется на производстве сложной радиоэлектронной аппаратуры, микросхем, приборов и базовых конструкций для военных систем.

Продукция "Авангарда" широко используется в военных комплексах России, в частности в системах ПВО С-300 и "Тор". Предприятие регулярно выполняет госзаказы Министерства обороны РФ.

Напомним, недавно дроны атаковали Московскую область и попали в предприятие, которое занималось разработкой беспилотников.

Несколько дней назад дроны также попали в российский завод, где изготавливают БпЛА "Шахед", а также в химический завод.