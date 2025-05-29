Пожар на заводе Авангард в Петербурге — что известно

В Петербурге горит важный для ВПК завод "Авангард"
В России в Санкт-Петербурге в ночь на 29 мая возник масштабный пожар на заводе "Авангард", расположенном на Кондратьевском проспекте. Причины возгорания пока неизвестны, официальных заявлений о масштабах повреждений или пострадавших нет, однако, есть информация, что на заводе были слышны взрывы.
Об этом сообщают росСМИ.
В России горел завод оборонной промышленности "Авангард"
Предприятие имеет стратегическое значение для оборонной промышленности России. "Авангард" является старейшим оборонным заводом в России. Он был построен в 1948 году и входит в перечень системообразующих и стратегически важных объектов России, имеет статус Федерального научно-производственного центра.
Завод специализируется на производстве сложной радиоэлектронной аппаратуры, микросхем, приборов и базовых конструкций для военных систем.
Продукция "Авангарда" широко используется в военных комплексах России, в частности в системах ПВО С-300 и "Тор". Предприятие регулярно выполняет госзаказы Министерства обороны РФ.
Напомним, недавно дроны атаковали Московскую область и попали в предприятие, которое занималось разработкой беспилотников.
Несколько дней назад дроны также попали в российский завод, где изготавливают БпЛА "Шахед", а также в химический завод.
Читайте Новини.LIVE!