Пожежа на заводі Авангард у Петербурзі — що відомо

Дим здіймається в небо. Фото:росЗМІ

В Росії у Санкт-Петербурзі в ніч проти 29 травня виникла масштабна пожежа на заводі "Авангард", розташованому на Кіндратьєвському проспекті. Причини займання наразі невідомі, офіційних заяв про масштаби пошкоджень або постраждалих немає, проте, є інформація, що на заводі були чутні вибухи.

Про це повідомляють росЗМІ.

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В Росії горів завод оборонної промисловості "Авангард"

Підприємство має стратегічне значення для оборонної промисловості Росії. "Авангард" є найстарішим оборонним заводом в Росії. Він був побудований у 1948 році і входить до переліку системоутворюючих і стратегічно важливих об'єктів Росії, має статус Федерального науково-виробничого центру.

Пожежа на заводі "Авангард". Фото: росЗМІ

Дим в небі від пожежі на "Авангарді". Фото: росЗМІ

Завод спеціалізується на виробництві складної радіоелектронної апаратури, мікросхем, приладів і базових конструкцій для військових систем.

Продукція "Авангарду" широко використовується у військових комплексах Росії, зокрема в системах ППО С-300 і "Тор". Підприємство регулярно виконує держзамовлення Міністерства оборони РФ.

Нагадаємо, нещодавно дрони атакували Московську область і влучили в підприємство, яке займалося розробкою безпілотників.

Кілька днів тому дрони також влучили в російський завод, де виготовляють БпЛА "Шахед", а також в хімічний завод.