В Брянской области на поезд обрушился мост

Поезд на месте происшествия в РФ. Фото: росСМИ

В Брянской области РФ в ночь на 1 июня обрушился автомобильный мост. В это время под мостом проезжал пассажирский поезд, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Крушение моста на поезд в Брянской области

После полуночи 1 июня российские каналы, в частности ASTRA, написало о минимум 44 пострадавших в результате обвала моста. Как утверждается, все они - являются пассажирами поезда "Климово — Москва", на который и упал мост.

В российских пабликах возможной причиной крушения моста назвали подрыв. Вскоре в Московской железной дороге заявили, что сход локомотива и вагонов произошел в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз уточнил, что инцидент случился в Выгоничском районе области.

По последним данным известно, что на месте случившегося закрыто движение на участке автодороги А-240. Также утверждалось, что якобы погибли все члены локомотивной бригады.

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Напомним, в субботу 31 мая, под Москвой в 10 км от резиденции главы Кремля Владимира Путина горел склад с обувью.

Также мы писали, что в ночь на 29 мая в российским Питере возник пожар на заводе "Авангард", расположенном на Кондратьевском проспекте. Информации о пострадавших не было, но сообщалось о звуках взрывов.