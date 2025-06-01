Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Другий випадок за добу — на Курщині обвалився міст із поїздом arrow

Другий випадок за добу — на Курщині обвалився міст із поїздом

1 червня 2025 08:04
Євгенія Брюховецька - редактор
У Курській області обвалився залізничний міст з поїздом
Обвал моста. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

У Курській області обвалилася залізнична переправа разом із локомотивом, який рухався по ній. Частина вантажного поїзда впала на дорогу й загорілася.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Обвалився міст у РФ

У Курській області внаслідок обвалу залізничного мосту частина вантажного поїзда впала на автомобільну дорогу, загорівся теплотяг. Один із машиністів поїзда отримав травми.

У Росії впав міст
Наслідки падіння мосту з поїздом. Фото: росЗМІ
Падіння моста з потягом у Росії 1 червня
Один із вагонів постраждалого потяга. Фото: росЗМІ

Відомо, що це вже другий обвал мосту у Росії за добу. 

Нагадаємо, неподалік від Брянська вночі автомобільний міст разом із вантажівкою обвалився на пасажирський потяг. Загинули семеро росіян та 69 поранених.

Також ми писали, що ГУР вдарило по поїзду росіян з пальним на тимчасово окупованому Запоріжжі.

росіяни обвалення поїзди Росія Курська область
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама