У Курській області обвалився залізничний міст з поїздом

Обвал моста. Фото: росЗМІ

У Курській області обвалилася залізнична переправа разом із локомотивом, який рухався по ній. Частина вантажного поїзда впала на дорогу й загорілася.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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У Курській області внаслідок обвалу залізничного мосту частина вантажного поїзда впала на автомобільну дорогу, загорівся теплотяг. Один із машиністів поїзда отримав травми.

Наслідки падіння мосту з поїздом. Фото: росЗМІ

Один із вагонів постраждалого потяга. Фото: росЗМІ

Відомо, що це вже другий обвал мосту у Росії за добу.

Нагадаємо, неподалік від Брянська вночі автомобільний міст разом із вантажівкою обвалився на пасажирський потяг. Загинули семеро росіян та 69 поранених.

Також ми писали, що ГУР вдарило по поїзду росіян з пальним на тимчасово окупованому Запоріжжі.