Росія завдала удару по залізниці в Чернівецькій області

Залізнична колія. Фото ілюстративне: соцмережі

Уночі 23 травня російські війська знову атакували залізничну інфраструктуру України. Цього разу під удар потрапив об’єкт на території Чернівецької області.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

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Внаслідок обстрілу було зафіксовано пошкодження елементів залізничної інфраструктури. У компанії зазначили, що обійшлося без загиблих і постраждалих серед пасажирів та працівників залізниці.

Попри атаку, "Укрзалізниця" продовжує роботу: рух поїздів не зупинено, ситуація під контролем. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків обстрілу.

Повідомлення Укрзалізниці. Фото: скриншот

Це вже не перша атака на залізничні об’єкти за останній час — російська армія регулярно обирає інфраструктуру як ціль, намагаючись порушити логістику всередині країни.

Так, нещодавно в Донецькій області російський безпілотник вдарив по цивільному поїзду і поранив машиніста.

Окрім того, вчора, 22 травня, в Укрзалізниці повідомили про зміну руху та скорочення маршрутів поїздів у Карпатах.