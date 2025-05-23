Росія завдала удару по залізниці в Чернівецькій області

Росія атакувала залізницю в Чернівецькій області
Уночі 23 травня російські війська знову атакували залізничну інфраструктуру України. Цього разу під удар потрапив об’єкт на території Чернівецької області.
Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.
В Чернівецькій області під атакою опинилась залізнична інфраструктура
Внаслідок обстрілу було зафіксовано пошкодження елементів залізничної інфраструктури. У компанії зазначили, що обійшлося без загиблих і постраждалих серед пасажирів та працівників залізниці.
Попри атаку, "Укрзалізниця" продовжує роботу: рух поїздів не зупинено, ситуація під контролем. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків обстрілу.
Це вже не перша атака на залізничні об’єкти за останній час — російська армія регулярно обирає інфраструктуру як ціль, намагаючись порушити логістику всередині країни.
Так, нещодавно в Донецькій області російський безпілотник вдарив по цивільному поїзду і поранив машиніста.
Окрім того, вчора, 22 травня, в Укрзалізниці повідомили про зміну руху та скорочення маршрутів поїздів у Карпатах.
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