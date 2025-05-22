На ділянці Ясіня — Вороненко перекритий рух, тому потяги Укрзалізниці змінять кінцевий пункт призначення

Потяг Укрзалізниці. Ілюстративне фото: УНІАН

Укрзалізниця оголосила про затримання руху потягів на ділянці Ясіня — Вороненко. Через провал земної породи та просідання колії там тимчасово перекрито рух.

Інформація про це опублікована в Telegram-каналі Укрзалізниці.

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На скільки затримаються потяги

Залізничники повідомляють, що відправлення поїзда №96 Рахів — Київ зі станції Ясіня наразі затримано приблизно на чотири години. Ремонтні бригади вже досліджують полотно і приступають до ремонтних робіт, щоб гарантувати безпечний проїзд для поїзда №96 на зниженій швидкості під диспетчерським контролем.

В Укрзалізниці просять пасажирів враховувати, що 23 травня ремонтним бригадам потрібен буде час для повноцінного ремонту дільниці. Отже, усі потяги рахівського напрямку змінять свою кінцеву станцію.

Точний перелік змін маршрутів:

поїзд №233 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 5:21); поїзд №144 Рахів — Чернігів о 12:24 відправлятиметься з Яремче;

поїзд №55 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття о 6:48); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Микуличин о 18:48;

поїзд №95 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 8:45); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 21:08;

поїзд №107 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 9:46); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 13:50;

поїзд №5 Запоріжжя — Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 10:04); зворотний рейс до Запоріжжя відправлятиметься також з Ворохти о 13:03;

поїзд №25 Одеса — Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття об 11:35); зворотний рейс цього поїзда до Одеси відправлятиметься з Ворохти о 15:35;

поїзд №357 Київ — Ясіня курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття об 11:58); зворотний рейс цього поїзда до Києва відправлятиметься з Микуличина о 15:27;

поїзд №1 Харків — Ворохта курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 12:55); зворотний рейс до Харкова відправлятиметься з Яремче о 17:12;

поїзд №143 Суми — Рахів курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 16:28). Рейс поїзда №234 Рахів — Київ відправлятиметься в цей день з Ворохти о 22:36.

Крім того, приміський поїзд №6441/6442 сполученням Коломия — Ділове буде обмежений до Делятина.

Для пасажирів всіх поїздів далекого сполучення Укрзалізниця організує автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів.

Раніше в Укрзалізниці пояснили, чому були затримані три поїзди з Ужгорода до Києва та Запоріжжя. Їх прискорили під наглядом диспетчера.

Нагадаємо, з 14 травня Укрзалізниця змінила бланки квитків на поїзди до Польщі. Раніше вони діяли на декількох напрямках.