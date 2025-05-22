На участке Ясиня — Вороненко перекрыто движение, поэтому поезда Укрзализныци изменят конечный пункт назначения

Поезд Укрзализныци. Иллюстративное фото: УНИАН

Укрзализныця объявила о задержании движения поездов на участке Ясиня — Вороненко. Из-за провала земной породы и проседания пути там временно перекрыто движение.

Информация об этом опубликована в Telegram-канале Укрзализныци.

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На сколько задержатся поезда

Железнодорожники сообщают, что отправление поезда №96 Рахов — Киев со станции Ясиня пока задержано примерно на четыре часа. Ремонтные бригады уже исследуют полотно и приступают к ремонтным работам, чтобы гарантировать безопасный проезд для поезда №96 на пониженной скорости под диспетчерским контролем.

В Укрзализныце просят пассажиров учитывать, что 23 мая ремонтным бригадам нужно будет время для полноценного ремонта участка. Итак, все поезда раховского направления изменят свою конечную станцию.

Точный перечень изменений маршрутов:

поезд №233 Киев — Рахов будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 5:21); поезд №144 Рахов — Чернигов в 12:24 будет отправляться из Яремче;

поезд №55 Киев — Рахов будет курсировать только до станции Микуличин (прибытие в 6:48); обратный рейс в Киев будет отправляться также со станции Микуличин в 18:48;

поезд №95 Киев — Рахов будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 8:45); обратный рейс в Киев будет отправляться также со станции Вороненко в 21:08;

поезд №107 Киев — Рахов будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 9:46); обратный рейс в Киев будет отправляться также со станции Вороненко в 13:50;

поезд №5 Запорожье — Ясиня будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 10:04); обратный рейс в Запорожье будет отправляться также из Ворохты в 13:03;

поезд №25 Одесса — Ясиня будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 11:35); обратный рейс этого поезда в Одессу будет отправляться из Ворохты в 15:35;

поезд №357 Киев — Ясиня будет курсировать только до станции Микуличин (прибытие в 11:58); обратный рейс этого поезда в Киев будет отправляться из Микуличина в 15:27;

поезд №1 Харьков — Ворохта будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 12:55); обратный рейс в Харьков будет отправляться из Яремче в 17:12;

поезд №143 Сумы — Рахов будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 16:28). Рейс поезда №234 Рахов — Киев будет отправляться в этот день из Ворохты в 22:36.

Кроме того, пригородный поезд №6441/6442 сообщением Коломыя — Деловое будет ограничен до Делятина.

Для пассажиров всех поездов дальнего следования Укрзализныця организует автобусные трансферы в обоих направлениях с конечных станций временно сокращенных маршрутов.

Ранее в Укрзализныце объяснили, почему были задержаны три поезда из Ужгорода в Киев и Запорожье. Их ускорили под наблюдением диспетчера.

Напомним, с 14 мая Укрзализныця изменила бланки билетов на поезда в Польшу. Ранее они действовали на нескольких направлениях.