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В Укрзалізниці пояснили затримку поїздів з Ужгорода

17 травня 2025 07:48
Аркадій Пастула - Редактор
В Укрзалізниці пояснили причину затримки трьох поїздів з Ужгорода
Залізничний вокзал. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

В Укрзалізниці пояснили, чому були затримані три поїзди з Ужгорода до Києва та Запоріжжя. Їх прискорили під наглядом диспетчера.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у суботу, 17 травня.

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На дільниці Ваньковичі — Самбір відбулися технічні роботи, внаслідок чого були затримані:

  • поїзд №60 Ужгород — Київ відправився на 5 год. 35 хв пізніше;
  • поїзд №4 Ужгород — Запоріжжя відправився із затримкою 5 год. 5 хв;
  • поїзд №30 Ужгород — Київ відправився із затримкою 2 год. 56 хв.

"Усі роботи на дільниці завершено, затримані поїзди прискорено під наглядом диспетчера. Просимо вибачення за затримку", — додали в Укрзалізниці.

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Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, з 14 травня Укрзалізниця змінила бланки квитків на поїзди до Польщі. Раніше вони діяли на декількох напрямках.

А 12 травня російські окупанти завдали удару по цивільному вантажному поїзді в Донецькій області. Внаслідок атаки постраждав машиніст.

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