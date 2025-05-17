Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Укрзализныце объяснили задержку поездов из Ужгорода arrow

В Укрзализныце объяснили задержку поездов из Ужгорода

17 мая 2025 07:48
Аркадий Пастула - Редактор
В Укрзализныце объяснили причину задержки трех поездов из Ужгорода
Железнодорожный вокзал. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

В Укрзализныце объяснили, почему были задержаны три поезда из Ужгорода в Киев и Запорожье. Их ускорили под наблюдением диспетчера.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в субботу, 17 мая.

Реклама
Читайте также:

Задержка поездов из Ужгорода

На участке Ваньковичи — Самбор произошли технические работы, в результате чего были задержаны:

  • поезд №60 Ужгород — Киев отправился на 5 ч. 35 мин позже;
  • поезд №4 Ужгород — Запорожье отправился с задержкой 5 ч. 5 мин;
  • поезд №30 Ужгород — Киев отправился с задержкой 2 ч. 56 мин.

"Все работы на участке завершены, задержанные поезда ускорены под наблюдением диспетчера. Просим прощения за задержку", — добавили в Укрзализныце.

null
Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, с 14 мая Укрзализныця изменила бланки билетов на поезда в Польшу. Ранее они действовали на нескольких направлениях.

А 12 мая российские оккупанты нанесли удар по гражданскому грузовому поезду в Донецкой области. В результате атаки пострадал машинист.

поездки Укрзализныця путешествие поезда задержание
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама