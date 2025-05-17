В Укрзализныце объяснили причину задержки трех поездов из Ужгорода

Железнодорожный вокзал. Фото: Новини.LIVE

В Укрзализныце объяснили, почему были задержаны три поезда из Ужгорода в Киев и Запорожье. Их ускорили под наблюдением диспетчера.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в субботу, 17 мая.

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Задержка поездов из Ужгорода

На участке Ваньковичи — Самбор произошли технические работы, в результате чего были задержаны:

поезд №60 Ужгород — Киев отправился на 5 ч. 35 мин позже;

поезд №4 Ужгород — Запорожье отправился с задержкой 5 ч. 5 мин;

поезд №30 Ужгород — Киев отправился с задержкой 2 ч. 56 мин.

"Все работы на участке завершены, задержанные поезда ускорены под наблюдением диспетчера. Просим прощения за задержку", — добавили в Укрзализныце.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, с 14 мая Укрзализныця изменила бланки билетов на поезда в Польшу. Ранее они действовали на нескольких направлениях.

А 12 мая российские оккупанты нанесли удар по гражданскому грузовому поезду в Донецкой области. В результате атаки пострадал машинист.