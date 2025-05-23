Россия нанесла удар по железной дороге в Черновицкой области

Железнодорожные пути. Фото иллюстративное: соцсети

Ночью 23 мая российские войска снова атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины. На этот раз под удар попал объект на территории Черновицкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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В результате обстрела было зафиксировано повреждение элементов железнодорожной инфраструктуры. В компании отметили, что обошлось без погибших и пострадавших среди пассажиров и работников железной дороги.

Несмотря на атаку, "Укрзализныця" продолжает работу: движение поездов не остановлено, ситуация под контролем. Специалисты уже работают над устранением последствий обстрела.

Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот

Это уже не первая атака на железнодорожные объекты за последнее время — российская армия регулярно выбирает инфраструктуру в качестве цели, пытаясь нарушить логистику внутри страны.

Так, недавно в Донецкой области российский беспилотник ударил по гражданскому поезду и ранил машиниста.

Кроме того, вчера, 22 мая, в Укрзализныце сообщили об изменении движения и сокращении маршрутов поездов в Карпатах.