В Курской области обвалился железнодорожный мост с поездом

Обвал моста. Фото: росСМИ

В Курской области обвалилась железнодорожная переправа вместе с локомотивом, который двигался по ней. Часть грузового поезда упала на дорогу и загорелась.

Об этом пишут российские СМИ.

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В Курской области в результате обвала железнодорожного моста часть грузового поезда упала на автомобильную дорогу, загорелся тепловоз. Один из машинистов поезда получил травмы.

Последствия падения моста с поездом. Фото: росСМИ

Один из вагонов пострадавшего поезда. Фото: росСМИ

Известно, что это уже второй обвал моста в России за сутки.

Напомним, неподалеку от Брянска ночью автомобильный мост вместе с грузовиком обвалился на пассажирский поезд. Погибли семь россиян и 69 раненых.

Также мы писали, что ГУР ударило по поезду россиян с горючим на временно оккупированном Запорожье.