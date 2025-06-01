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Второй случай за сутки — на Курщине обвалился мост с поездом

1 июня 2025 08:04
Евгения Брюховецкая - редактор
В Курской области обвалился железнодорожный мост с поездом
Обвал моста. Фото: росСМИ
Евгения Брюховецкая - редактор

В Курской области обвалилась железнодорожная переправа вместе с локомотивом, который двигался по ней. Часть грузового поезда упала на дорогу и загорелась.

Об этом пишут российские СМИ.

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В Курской области в результате обвала железнодорожного моста часть грузового поезда упала на автомобильную дорогу, загорелся тепловоз. Один из машинистов поезда получил травмы.

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Один из вагонов пострадавшего поезда. Фото: росСМИ

Известно, что это уже второй обвал моста в России за сутки.

Напомним, неподалеку от Брянска ночью автомобильный мост вместе с грузовиком обвалился на пассажирский поезд. Погибли семь россиян и 69 раненых.

Также мы писали, что ГУР ударило по поезду россиян с горючим на временно оккупированном Запорожье.

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