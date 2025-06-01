В Курской области обвалился железнодорожный мост с поездом

Второй случай за сутки — на Курщине обвалился мост с поездом
В Курской области обвалилась железнодорожная переправа вместе с локомотивом, который двигался по ней. Часть грузового поезда упала на дорогу и загорелась.
Об этом пишут российские СМИ.
Обвалился мост в РФ
В Курской области в результате обвала железнодорожного моста часть грузового поезда упала на автомобильную дорогу, загорелся тепловоз. Один из машинистов поезда получил травмы.
Известно, что это уже второй обвал моста в России за сутки.
Напомним, неподалеку от Брянска ночью автомобильный мост вместе с грузовиком обвалился на пассажирский поезд. Погибли семь россиян и 69 раненых.
Также мы писали, что ГУР ударило по поезду россиян с горючим на временно оккупированном Запорожье.
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