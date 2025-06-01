В России пожар на авиабазе "Оленья" - видео с места

В России пылает авиабаза "Оленья" с бомбардировщиками — видео
На российской авиационной базе "Оленья" в воскресенье, 1 июня, разгорелся пожар. Вероятно, причиной стала атака беспилотников.
Видео с места распространяются в социальных сетях.
Пожар на аэродроме Оленья
На видео из российского города Оленегорск видно, как в небо поднимается густой черный дым со стороны авиабазы "Оленья".
Известно, что именно на этом аэродроме враг держит стратегические бомбардировщики и осуществляет ракетные обстрелы Украины с помощью них.
Местные жители сообщают, что накануне прозвучало не менее десяти взрывов. Пока официальная российская власть не комментировала пожар.
Напомним, ночью вблизи Брянска автомобильный мост упал на пассажирский поезд, в результате чего известно о погибших и раненых.
А в Курской области обвалился железнодорожный мост и упал на дорогу.
Кроме того, ГУР сообщило о подрыве российского военного поезда вблизи Мелитополя Запорожской области.
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