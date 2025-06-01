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В России пылает авиабаза "Оленья" с бомбардировщиками — видео

1 июня 2025 13:55
Евгения Брюховецкая - редактор
В России пожар на авиабазе "Оленья" - видео с места
Дым в небе. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

На российской авиационной базе "Оленья" в воскресенье, 1 июня, разгорелся пожар. Вероятно, причиной стала атака беспилотников.

Видео с места распространяются в социальных сетях.

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На видео из российского города Оленегорск видно, как в небо поднимается густой черный дым со стороны авиабазы "Оленья".

Известно, что именно на этом аэродроме враг держит стратегические бомбардировщики и осуществляет ракетные обстрелы Украины с помощью них.

Местные жители сообщают, что накануне прозвучало не менее десяти взрывов. Пока официальная российская власть не комментировала пожар.

Напомним, ночью вблизи Брянска автомобильный мост упал на пассажирский поезд, в результате чего известно о погибших и раненых.

А в Курской области обвалился железнодорожный мост и упал на дорогу.

Кроме того, ГУР сообщило о подрыве российского военного поезда вблизи Мелитополя Запорожской области.

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