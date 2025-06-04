Операция "Паутина" - Зеленский поблагодарил воинов СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В среду, 4 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бойцами Службы безопасности Украины, которые приняли участие в операции "Паутина". Глава государства поблагодарил воинов за профессионализм и результативность спецоперации, которая нанесла существенные потери агрессору.

Об этом сообщает Офис президента.

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Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не стремилась к войне, но имеет законное право защищаться от агрессии, используя все доступные средства. По его словам, это право гарантируется международным правом, Уставом ООН и здравым смыслом.

Во время встречи Глава государства вручил государственные награды: орден "Золотая Звезда" Героя Украины, "Крест боевых заслуг", ордена "За заслуги" III степени, Богдана Хмельницкого II и III степеней, "За мужество" III степени, княгини Ольги III степени, а также медали "За военную службу Украине".

"Самое главное, что вы доказали блестящей операцией "Паутина", — война наносит ощутимый ущерб и потери в том числе и агрессору. Именно это является восстановлением справедливости и принуждением к настоящему миру", — заявил Президент.

Президент также отметил масштаб российской агрессии: использование ракет, дронов, стратегической авиации, сотрудничество с Северной Кореей и Ираном, участие северокорейских спецназовцев на стороне России.

Напомним, 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию прямо в глубоком тылу России, в результате которой был выведен из строя 41 самолет стратегической авиации. Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал о деталях и достижениях этой масштабной операции, которая получила название "Паутина".