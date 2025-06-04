Разговор Трампа с Путиным - что обсудили

Президент США Дональд Трамп. Фото: LRT

В среду, 4 июня, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В центре обсуждения — последние атаки на российские военные аэродромы, а также обострение ситуации на фронте между Россией и Украиной.

Деталями разговора американский лидер поделился в Truth Social.

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Разговор Трампа с Путиным

По словам Трампа, разговор с Путиным не приведет к миру в Украине в ближайшее время.

"Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Звонок длился примерно один час и пятнадцать минут. Мы обсудили атаку Украины на российские самолеты, стоявшие на стоянках, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру", — говорится в сообщении.

Глава Белого дома добавил, что Путин собирается ответить Украине за недавнюю атаку на аэродромы.

"Президент Путин заявил, и очень решительно, что он вынужден будет ответить на недавнюю атаку на аэродромы", — подчеркнул Трамп.

Также лидеры стран обсудили Иран и связанные с ним ядерные вопросы и оружие.

"Мы также обсудили Иран и тот факт, что время для принятия Ираном решения по ядерному оружию истекает, и его нужно принять как можно быстрее! Я сказал президенту Путину, что Иран не может иметь ядерного оружия, и, по моему мнению, мы были с ним в этом согласны. Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и, возможно, сможет помочь в скором завершении этого процесса", — написал Трамп.

Американский лидер отметил, что Иран медлит с принятием решения по ядерному вопросу, и США хотят получить окончательный ответ в очень короткий срок.

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию под названием "Паутина" — прямо в глубоком тылу России. В результате был выведен из строя 41 самолет стратегической авиации РФ. Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бойцами Службы безопасности Украины, которые приняли участие в операции и поблагодарил их.