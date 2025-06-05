Маск пішов з адміністрації Трампа на тлі зростаючих розбіжностей

Ілон Маск поруч із Дональдом Трампом. Фото: Reuters

Ілон Маск залишив адміністрацію Трампа на тлі повідомлень про зростаючі розбіжності щодо низки питань. Серед них законопроєкт про податки і витрати, угоди щодо ШІ і не тільки.

Про це повідомляє ABC News.

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Розбіжності Маска з адміністрацією Трампа

Після того, як Маск пішов з посади глави DOGE, він продовжує свої нападки на "великий і красивий" законопроєкт про витрати Конгресу, який підписав президент США Дональд Трамп. Джерела повідомляють, що претензії Маска до адміністрації Трампа виходять за рамки рівня витрат, які передбачені документом.

За словами деяких людей, Маск у приватному порядку висловив розчарування з приводу частини законопроєкту про витрати, яка скоротить податкову пільгу на електромобілі. Після виборів у листопаді мільярдер закликав скасувати цю пільгу, але останнім часом його компанія Tesla стала затятим противником скасування цієї норми.

"Раптове припинення дії податкових пільг на електроенергію поставить під загрозу енергетичну незалежність Америки і надійність нашої мережі", — написала компанія в соцмережах.

Також Маск дедалі більше розчаровується в тому, що адміністрація Трампа укладає угоди в галузі штучного інтелекту з його конкурентом OpenAI. За словами джерел, Маск висловив заперечення з приводу угоди, в яку не вийшов його стартап у сфері штучного інтелекту, і яка за підсумком була укладена.

Ще одним джерелом напруженості стало відкликання кандидатури союзника Маска Джареда Айземака на пост адміністратора NASA минулими вихідними. Співрозмовники видання сказали, що мільярдер був глибоко розчарований цим кроком.

Також були розбіжності з приводу торговельної політики. У квітні в серії постів у Х, Маск назвав торгового радника Пітера Наварро "ідіотом" і "тупішим за мішок цегли".

Нагадаємо, днями Маск назвав законопроєкт про податки і витрати, який підписав Трамп - "огидною гидотою".

Також ми писали, що 30 травня, коли Маск залишав посаду глави DOGE, Трамп заявив, що мільярдер не збирається йти з політики. За його словами, він залишиться причетним до уряду.