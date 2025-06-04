Илон Маск раскритиковал законопроект Трампа — назвал отвратительной гадостью

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Илон Маск резко высказался о законопроекте, который подписал лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. В нем говорится о налогах и расходах. Маск назвал документ "отвратительной гадостью".

Об этом сообщают Axios и сообщение Илона Маска в соцсети Х.

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Критика законопроекта

"Извините, но я больше не могу этого терпеть. Этот огромный, возмутительный, набитый "жиром" бюджетный законопроект Конгресса — отвратительная гадость. Позор тем, кто за него голосовал: вы знаете, что вы поступили неправильно. Вы знаете это", — заявил Маск.

Пост Маска. Фото: скриншот

Сообщается, что Маск уже давно считает государственный долг США угрозой на уровне существования, однако ранее ограничивался лишь сдержанной критикой законопроекта Трампа.

Впоследствии миллиардер написал:

"Это значительно увеличит и без того гигантский дефицит бюджета до 2,5 трлн долларов и обременит граждан Америки непосильным долгом".

А в другом посте он заявил, что все политики, которые "предали" американский народ, будут уволены.

Что говорят в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отреагировала на заявление Маска и сообщила позицию Трампа.

"Послушайте, президент уже знает позицию Илона Маска по этому законопроекту. Это не срочное мнение президента — это большой, красивый законопроект, и он его придерживается", — сказала она.

А спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что сообщения Маска "крайне разочаровывающие".

"При всем уважении, мой друг Илон ужасно ошибается в отношении единственного, великого, прекрасного Билла", — заявил он.

Джонсон высказал предположение, что недовольство Маска может быть связано с ограниченными налоговыми льготами для электромобилей.

А лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн выразил надежду, что миллиардер продолжит ознакомление с документом и "в конце концов изменит свое мнение".

В то же время сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Рэнд Пол поддержали Маска, считая, что законопроект и в дальнейшем требует существенного сокращения расходов.

Что известно о законопроекте

Речь идет о законопроекте, который охватывает налоговые льготы и бюджетные расходы.

В нем предусмотрено продолжение сниженных налогов, а также увеличение финансирования обороны и безопасности.

В то же время для покрытия дополнительных расходов предлагают сократить расходы на социальные программы — медицинскую помощь для малообеспеченных, продовольственную поддержку и льготы для "зеленой" энергетики.

По оценкам Бюджетного управления Конгресса и независимых экспертов, законопроект, предложенный Трампом, может привести к росту бюджетного дефицита на сумму от 2,3 до 5 триллионов долларов в течение следующего десятилетия.

В то же время представители Белого дома отрицают прогнозы относительно роста дефицита.

Напомним, 30 мая Трамп заявил, что Маск не уходит из политики, а останется причастным к правительству.

Ранее миллиардеру был предоставлен особый статус государственного служащего.