Илон Маск раскритиковал законопроект Трампа — назвал отвратительной гадостью

Маск резко высказался о законопроекте, который подписал Трамп
Илон Маск резко высказался о законопроекте, который подписал лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. В нем говорится о налогах и расходах. Маск назвал документ "отвратительной гадостью".
Об этом сообщают Axios и сообщение Илона Маска в соцсети Х.
Критика законопроекта
"Извините, но я больше не могу этого терпеть. Этот огромный, возмутительный, набитый "жиром" бюджетный законопроект Конгресса — отвратительная гадость. Позор тем, кто за него голосовал: вы знаете, что вы поступили неправильно. Вы знаете это", — заявил Маск.
Сообщается, что Маск уже давно считает государственный долг США угрозой на уровне существования, однако ранее ограничивался лишь сдержанной критикой законопроекта Трампа.
Впоследствии миллиардер написал:
"Это значительно увеличит и без того гигантский дефицит бюджета до 2,5 трлн долларов и обременит граждан Америки непосильным долгом".
А в другом посте он заявил, что все политики, которые "предали" американский народ, будут уволены.
Что говорят в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отреагировала на заявление Маска и сообщила позицию Трампа.
"Послушайте, президент уже знает позицию Илона Маска по этому законопроекту. Это не срочное мнение президента — это большой, красивый законопроект, и он его придерживается", — сказала она.
А спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что сообщения Маска "крайне разочаровывающие".
"При всем уважении, мой друг Илон ужасно ошибается в отношении единственного, великого, прекрасного Билла", — заявил он.
Джонсон высказал предположение, что недовольство Маска может быть связано с ограниченными налоговыми льготами для электромобилей.
А лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн выразил надежду, что миллиардер продолжит ознакомление с документом и "в конце концов изменит свое мнение".
В то же время сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Рэнд Пол поддержали Маска, считая, что законопроект и в дальнейшем требует существенного сокращения расходов.
Что известно о законопроекте
Речь идет о законопроекте, который охватывает налоговые льготы и бюджетные расходы.
В нем предусмотрено продолжение сниженных налогов, а также увеличение финансирования обороны и безопасности.
В то же время для покрытия дополнительных расходов предлагают сократить расходы на социальные программы — медицинскую помощь для малообеспеченных, продовольственную поддержку и льготы для "зеленой" энергетики.
По оценкам Бюджетного управления Конгресса и независимых экспертов, законопроект, предложенный Трампом, может привести к росту бюджетного дефицита на сумму от 2,3 до 5 триллионов долларов в течение следующего десятилетия.
В то же время представители Белого дома отрицают прогнозы относительно роста дефицита.
Напомним, 30 мая Трамп заявил, что Маск не уходит из политики, а останется причастным к правительству.
Ранее миллиардеру был предоставлен особый статус государственного служащего.
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