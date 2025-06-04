Ілон Маск розкритикував законопроєкт Трампа — назвав огидною гидотою

Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Ілон Маск різко висловився про законопроєкт, який підписав лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. У ньому йдеться про податки та витрати. Маск назвав документ "огидною гидотою".

Про це повідомляють Axios і допис Ілона Маска в соцмережі Х.

Реклама

Читайте також:

Критика законопроєкту

"Вибачте, але я більше не можу цього терпіти. Цей величезний, обурливий, набитий "жиром" бюджетний законопроєкт Конгресу — огидна гидота. Ганьба тим, хто за нього голосував: ви знаєте, що ви вчинили неправильно. Ви знаєте це", — заявив Маск.

Допис Маска. Фото: скриншот

Повідомляється, що Маск вже давно вважає державний борг США загрозою на рівні існування, проте раніше обмежувався лише стриманою критикою законопроєкту Трампа.

Згодом мільярдер написав:

"Це значно збільшить і без того гігантський дефіцит бюджету до 2,5 трлн доларів і обтяжить громадян Америки непосильним боргом".

А в іншому дописі він заявив, що всіх політиків, які "зрадили" американський народ, буде звільнено.

Що кажуть у Білому домі

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт відреагувала на заяву Маска та повідомила позицію Трампа.

"Послухайте, президент уже знає позицію Ілона Маска щодо цього законопроєкту. Це не терміново думки президента — це великий, красивий законопроєкт, і він його дотримується", — сказала вона.

А спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що дописи Маска "вкрай розчаровуючі".

"За всієї поваги, мій друг Ілон жахливо помиляється відносно єдиного, великого, прекрасного Білла", — заявив він.

Джонсон висловив припущення, що невдоволення Маска може бути пов’язане з обмеженими податковими пільгами для електромобілів.

А лідер республіканців у Сенаті Джон Т'юн висловив надію, що мільярдер продовжить ознайомлення з документом і "зрештою змінить свою думку".

Водночас сенатори-республіканці Рон Джонсон і Ренд Пол підтримали Маска, вважаючи, що законопроєкт і надалі потребує суттєвого скорочення витрат.

Що відомо про законопроєкт

Йдеться про законопроєкт, який охоплює податкові пільги та бюджетні витрати.

У ньому передбачено продовження знижених податків, а також збільшення фінансування оборони й безпеки.

Водночас для покриття додаткових витрат пропонують скоротити видатки на соціальні програми — медичну допомогу для малозабезпечених, продовольчу підтримку та пільги для "зеленої" енергетики.

За оцінками Бюджетного управління Конгресу та незалежних експертів, законопроєкт, запропонований Трампом, може призвести до зростання бюджетного дефіциту на суму від 2,3 до 5 трильйонів доларів упродовж наступного десятиліття.

Водночас представники Білого дому заперечують прогнози щодо зростання дефіциту.

Нагадаємо, 30 травня Трамп заявив, що Маск не йде з політики, а залишиться дотичним до уряду.

Раніше мільярдеру було надано особливий статус державного службовця.