Маск ушел из администрации Трампа на фоне растущих разногласий

Илон Маск рядом с Дональдом Трампом. Фото: Reuters

Илон Маск покинул администрацию Трампа на фоне сообщений о растущих разногласий по ряду вопросов. Среди них законопроект о налогах и расходах, сделки по ИИ и не только.

Об этом сообщает ABC News.

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Разногласия Маска с администрацией Трампа

После того, как Маск ушел с должности главы DOGE, он продолжает свои нападки на "большой и красивый" законопроект о тратах Конгресса, который подписал президент США Дональд Трамп. Источники сообщают, что претензии Маска к администрации Трампа выходят за рамки уровня расходов, которые предусмотрены документом.

По словам некоторых людей, Маск в частном порядке выразил разочарование по поводу части законопроекта о расходах, которая сократит налоговую льготу на электромобили. После выборов в ноябре миллиардер призывал отменить эту льготу, но в последнее время его компания Tesla стала ярым противником отмены данной нормы.

"Внезапное прекращение действия налоговых льгот на электроэнергию поставит под угрозу энергетическую независимость Америки и надежность нашей сети", — написала компания в соцсетях.

Также Маск все больше разочароваться в том, что администрация Трампа заключает сделки в области искусственного интеллекта с его конкурентом OpenAI. По словам источников, Маск высказал возражения по поводу сделки, в которую не вышел его стартап в сфере искусственного интеллекта, и которая по итогу была заключена.

Еще одним источником напряженности, стал отзыв кандидатуры союзника Маска Джареда Айземака на пост администратора NASA в минувшие выходные. Собеседники издания сказали, что миллиардер был глубоко разочарован этим шагом.

Также были разногласия по поводу торговой политике. В апреле в серии постов в Х, Маск назвал торгового советника Питера Наварро "идиотом" и "тупее мешка кирпичей".

Напомним, на днях Маск назвал законопроект о налогах и расходах, который подписал Трамп — "отвратительной гадостью".

Также мы писали, что 30 мая, когда Маск уходил с поста главы DOGE, Трамп заявил, что миллиардер не собирается уходить из политики. По его словам, он останется причастным к правительству.