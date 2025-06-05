Трамп отреагировал на удары СБУ по российским аэродромам

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп был поражен спецоперацией Службы безопасности Украины под названием "Паутина". В результате атак были поражены самолеты на российских аэродромах.

Об этом пишет Axios.

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Трамп считает, что неожиданная атака Украины с использованием беспилотников, которая состоялась в выходные, была "сильной" и "крутой".

"Это как чихуахуа наносит реальный вред гораздо большей собаке", — сказал один из его советников.

В то же время американский лидер боится еще большего осложнения его "мирной миссии", поэтому он воздержался от публичных комментариев по операции "Паутина". А за кулисами Трамп поделился с советниками восторгом этой атакой.

Кроме того, в Белом доме считают опасным то, что Украина ударила по ключевой части российской ядерной триады РФ и опасаются, что это подтолкнет Кремль "к значительным ответным ударам".

"Атака беспилотников его не удивила, потому что это то, что происходит на войне, но он обеспокоен тем, что это затянет боевые действия. Он хочет, чтобы боевые действия прекратились, поэтому его каждый раз разочаровывает, когда происходят такие атаки", — отметил источник издания.

Напомним, 1 июня СБУ атаковала сразу четыре российских аэродрома, поразив 41 вражеский самолет.

Вчера Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил, что тот планирует "ответить" на украинскую атаку.