Операція "Павутина" — Трамп вперше публічно прокоментував атаку на аеродроми РФ

Трамп вперше публічно прокоментував операцію "Павутина" — відео
Москва готує відповідь на українську спецоперацію "Павутина", яка спричинила серйозні втрати для російської військової авіації. Це не є добрим знаком.
Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у четвер, 5 червня.
Трамп про операцію "Павутина"
Трамп вперше публічно згадав масштабну українську операцію "Павутина" — і натякнув, що Росія вже готує відповідь.
"Те, що відбувається особливо з Росією та Україною, дуже сумно. Ми обоє так вважаємо. Я хотів би, щоб це закінчилося. Але ми отримуємо новини, що будуть бойові дії. Щось сталося кілька днів тому, і тепер росіяни готують відповідь. І, знаєте, це не добре. Я незадоволений цим. Але я думаю, що зрештою нам вдасться зупинити кровопролиття", — сказав Трамп.
Раніше ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп був вражений спецоперацією Служби безпеки України під назвою "Павутина", проте публічно про це не говорив.
Нагадаємо, 1 червня СБУ атакувала одразу чотири російські аеродроми, уразивши 41 ворожий літак.
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