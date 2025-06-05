Операція "Павутина" — Трамп вперше публічно прокоментував атаку на аеродроми РФ

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Москва готує відповідь на українську спецоперацію "Павутина", яка спричинила серйозні втрати для російської військової авіації. Це не є добрим знаком.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

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Трамп про операцію "Павутина"

Трамп вперше публічно згадав масштабну українську операцію "Павутина" — і натякнув, що Росія вже готує відповідь.

"Те, що відбувається особливо з Росією та Україною, дуже сумно. Ми обоє так вважаємо. Я хотів би, щоб це закінчилося. Але ми отримуємо новини, що будуть бойові дії. Щось сталося кілька днів тому, і тепер росіяни готують відповідь. І, знаєте, це не добре. Я незадоволений цим. Але я думаю, що зрештою нам вдасться зупинити кровопролиття", — сказав Трамп.

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