В Киеве требуют более жестких энергетических санкций против России

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE

Украина призывает партнеров к усилению санкционного давления на Россию, особенно в наиболее чувствительных для нее сферах — энергетике и финансах. В МИД назвали сумму, которую считают наиболее приемлемой для продажи российской нефти.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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По его словам, самым болезненным направлением для российской экономики остается энергетический сектор. Украина настаивает на снижении предельной цены (прайс-кэпа) на российскую нефть до 30 долларов за баррель, что, как подчеркнул Тихий, является справедливой и оправданной цифрой. Именно такое снижение максимально ограничит доходы Кремля от экспорта энергоресурсов.

Тихий также сообщил, что продолжаются переговоры с партнерами, в частности с США, относительно дальнейших ограничений. Среди них есть и борьба с так называемым "теневым флотом", который используется Россией для транспортировки нефти в обход санкций. По словам дипломата, это критически важно для перекрытия лазеек, через которые Россия до сих пор получает значительные доходы от энергетического экспорта.

Вторым направлением усиления санкционного давления, по словам представителя МИД, должен стать банковский сектор. Украина призывает к полной блокировке всех российских банков, включая Центробанк РФ, что, по мнению Киева, существенно повлияет на способность России финансировать войну.

Как отметил Георгий Тихий, именно такие комплексные меры и энергетические ограничения вместе с санкциями против финансовых институтов могут существенно приблизить завершение войны и ускорить наступление мира.

Напомним, в западных СМИ появилась информация, что Белый дом якобы хочет ослабить санкции против России.

Зато президент США Дональд Трамп высказался, когда введет санкции против России.