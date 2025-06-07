Трамп зробив нову заяву щодо запровадження санкцій проти Росії

Трамп пояснив, коли застосує санкції проти Росії
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, коли запровадить санкції проти Росії. За його словами, це станеться, "якщо буде необхідно".
Про це Дональд Трамп сказав під час спілкуваннями з журналістами на борту Air Force One у суботу, 7 червня.
Санкції проти Росії
"Якщо я вважаю, що Росія не укладе угоду або не зупинить кровопролиття... я скористаюся цим, якщо це буде необхідно", — зазначив Трамп.
За його словами, сенатори залишають ухвалення рішення за ним. Відомо, що багато з них вже підтримали законопроєкт про санкції проти Росії.
"У них є законопроєкт, це буде залежати від мене, це мій вибір... Я ще не вирішив його використовувати. Це дуже сильний законопроєкт", — додав лідер Штатів.
Нагадаємо, Трамп прокоментував російський масований обстріл України 6 червня. За його словами, це стало наслідком спецоперації СБУ "Павутина".
А 5 червня лідер Штатів заявив про підтримку України. Він наголосив, що він хоче зупинити кровопролиття.
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