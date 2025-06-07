Трамп зробив нову заяву щодо запровадження санкцій проти Росії

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, коли запровадить санкції проти Росії. За його словами, це станеться, "якщо буде необхідно".

Про це Дональд Трамп сказав під час спілкуваннями з журналістами на борту Air Force One у суботу, 7 червня.

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Санкції проти Росії

"Якщо я вважаю, що Росія не укладе угоду або не зупинить кровопролиття... я скористаюся цим, якщо це буде необхідно", — зазначив Трамп.

За його словами, сенатори залишають ухвалення рішення за ним. Відомо, що багато з них вже підтримали законопроєкт про санкції проти Росії.

"У них є законопроєкт, це буде залежати від мене, це мій вибір... Я ще не вирішив його використовувати. Це дуже сильний законопроєкт", — додав лідер Штатів.

Нагадаємо, Трамп прокоментував російський масований обстріл України 6 червня. За його словами, це стало наслідком спецоперації СБУ "Павутина".

А 5 червня лідер Штатів заявив про підтримку України. Він наголосив, що він хоче зупинити кровопролиття.