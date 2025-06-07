Трамп сделал новое заявление о введении санкций против РФ

Трамп объяснил, когда применит санкции против России
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, когда введет санкции против России. По его словам, это произойдет, "если будет необходимо".
Об этом Дональд Трамп сказал во время общения с журналистами на борту Air Force One в субботу, 7 июня.
Санкции против России
"Если я считаю, что Россия не заключит соглашение или не остановит кровопролитие... я воспользуюсь этим, если это будет необходимо", — отметил Трамп.
По его словам, сенаторы оставляют принятие решения за ним. Известно, что многие из них уже поддержали законопроект о санкциях против России.
"У них есть законопроект, это будет зависеть от меня, это мой выбор... Я еще не решил его использовать. Это очень сильный законопроект", — добавил лидер Штатов.
Напомним, Трамп прокомментировал российский массированный обстрел Украины 6 июня. По его словам, это стало следствием спецоперации СБУ "Паутина".
А 5 июня лидер Штатов заявил о поддержке Украины. Он подчеркнул, что он хочет остановить кровопролитие.
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