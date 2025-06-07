Трамп сделал новое заявление о введении санкций против РФ

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, когда введет санкции против России. По его словам, это произойдет, "если будет необходимо".

Об этом Дональд Трамп сказал во время общения с журналистами на борту Air Force One в субботу, 7 июня.

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Санкции против России

"Если я считаю, что Россия не заключит соглашение или не остановит кровопролитие... я воспользуюсь этим, если это будет необходимо", — отметил Трамп.

По его словам, сенаторы оставляют принятие решения за ним. Известно, что многие из них уже поддержали законопроект о санкциях против России.

"У них есть законопроект, это будет зависеть от меня, это мой выбор... Я еще не решил его использовать. Это очень сильный законопроект", — добавил лидер Штатов.

Напомним, Трамп прокомментировал российский массированный обстрел Украины 6 июня. По его словам, это стало следствием спецоперации СБУ "Паутина".

А 5 июня лидер Штатов заявил о поддержке Украины. Он подчеркнул, что он хочет остановить кровопролитие.