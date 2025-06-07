Трамп заявив, що Україна спровокувала масований російський обстріл

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна нібито спровокувала масований російський обстріл 6 червня. За його словами, причиною стала спецоперація Служби безпеки "Павутина".

Про це Дональд Трамп сказав під час спілкуваннями з журналістами на борту Air Force One у суботу, 7 червня.

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Журналіст запитав у лідера Штатів, чи змінила спецоперація "Павутина" його думку про "козирі" Зеленського.

"Вони дали Путіну привід увійти й розбомбити їх вщент минулої ночі. Це те, що мені в цьому не сподобалося. Коли я це побачив, я подумав: ось і почалося. Тепер буде удар", — сказав Трамп.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 6 червня масовано обстріляли Україну, запустивши понад 400 дронів та 40 ракет, зокрема балістичних.

Президент Володимир Зеленський заявив, що загарбники навіть спалили склад з гуманітарною допомогою.