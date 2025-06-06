Внаслідок атаки РФ 6 червня згорів склад з гумдопомогою, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 6 червня, завдали масованого удару по Україні. Внаслідок атаки згорів склад з гуманітарною допомогою.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час Третього Міжнародного саміту міст та регіонів.

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Атака на Україну 6 червня

"Сьогодні ті з вас, хто в Україні, стали свідками чергової брутальної російської атаки проти українських міст по всій території нашої держави. Від Чернігова до Луцька, від Києва до південних регіонів. Загалом за одну ніч було понад 400 ударних дронів, 40 ракет в тому числі балістичних", — сказав Зеленський.

За його словами, цим ударом росіяни пошкодили в Києві житлові будинки, міську інфраструктуру, а в Луцьку зруйнували звичайний готель, в якому були українські спортсмени. Також є пошкодження в інших регіонах житлової та енергетичної інфраструктури й промислових підприємств.

"Росіяни спалили навіть черговий склад з гуманітарною допомогою. Така російська війна — вони воюють проти міст й самого життя й всюди, куди зайшла армія", — зауважив український лідер.

Він наголосив, що там, де є окупація, — там немає нормального життя, а в деяких містах, на жаль, нічого не залишилось — тільки випалені руїни.

Скриншот допису президента

Нагадаємо, у Луцьку рятувальники дістали тіло молодого хлопця з-під завалів житлової багатоповерхівки, триває пошук людей.

А в Києві від російських ударів загинули троє рятувальників, які прибули на місце атаки для ліквідації наслідків.