В результате атаки РФ 6 июня сгорел склад с гумпомощью, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Российские войска в ночь на пятницу, 6 июня, нанесли массированный удар по Украине. В результате атаки сгорел склад с гуманитарной помощью.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время Третьего Международного саммита городов и регионов.

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"Сегодня те из вас, кто в Украине, стали свидетелями очередной грубой российской атаки против украинских городов по всей территории нашего государства. От Чернигова до Луцка, от Киева до южных регионов. Всего за одну ночь было более 400 ударных дронов, 40 ракет, в том числе баллистических", — сказал Зеленский.

По его словам, этим ударом россияне повредили в Киеве жилые дома, городскую инфраструктуру, а в Луцке разрушили обычный отель, в котором были украинские спортсмены. Также есть повреждения в других регионах жилой и энергетической инфраструктуры и промышленных предприятий.

"Россияне сожгли даже очередной склад с гуманитарной помощью. Такая российская война — они воюют против городов и самой жизни и везде, куда зашла армия", — отметил украинский лидер.

Он отметил, что там, где есть оккупация, — там нет нормальной жизни, а в некоторых городах, к сожалению, ничего не осталось — только выжженные руины.

Скриншот поста президента

Напомним, в Луцке спасатели достали тело молодого парня из-под завалов жилой многоэтажки, продолжается поиск людей.

А в Киеве от российских ударов погибли трое спасателей, которые прибыли на место атаки для ликвидации последствий.