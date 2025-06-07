Трамп заявил, что Украина спровоцировала массированный российский обстрел

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина якобы спровоцировала массированный российский обстрел 6 июня. По его словам, причиной стала спецоперация Службы безопасности "Паутина".

Об этом Дональд Трамп сказал во время общениями с журналистами на борту Air Force One в субботу, 7 июня.

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Журналист спросил у лидера Штатов, изменила ли спецоперация "Паутина" его мнение о "козырях" Зеленского.

"Они дали Путину повод войти и разбомбить их до основания прошлой ночью. Это то, что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел, я подумал: вот и началось. Теперь будет удар", — сказал Трамп.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 6 июня массированно обстреляли Украину, запустив более 400 дронов и 40 ракет, в том числе баллистических.

Президент Владимир Зеленский заявил, что захватчики даже сожгли склад с гуманитарной помощью.