Трамп заявил, что Украина спровоцировала массированный российский обстрел

Трамп обвинил Украину в провоцировании российских ударов
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина якобы спровоцировала массированный российский обстрел 6 июня. По его словам, причиной стала спецоперация Службы безопасности "Паутина".
Об этом Дональд Трамп сказал во время общениями с журналистами на борту Air Force One в субботу, 7 июня.
Реакция Трампа на обстрел Украины 6 июня
Журналист спросил у лидера Штатов, изменила ли спецоперация "Паутина" его мнение о "козырях" Зеленского.
"Они дали Путину повод войти и разбомбить их до основания прошлой ночью. Это то, что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел, я подумал: вот и началось. Теперь будет удар", — сказал Трамп.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 6 июня массированно обстреляли Украину, запустив более 400 дронов и 40 ракет, в том числе баллистических.
Президент Владимир Зеленский заявил, что захватчики даже сожгли склад с гуманитарной помощью.
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