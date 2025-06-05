Війна в Україні — Трамп сказав, кого підтримує

Президент США Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує Україну та прагне припинення війни. Його головна мета — зупинити кровопролиття.

Про це американський лідер заявив під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у четвер, 5 червня.

Реклама

Читайте також:

Трамп про Україну та війну

Трамп підтвердив, що він підтримує Україну і хоче закінчення війни. У цьому може допомогти угода про копалини.

"Так, я з Україною. Ми щойно підписали велику угоду щодо рідкоземельних елементів з Україною. І ми цього хочемо", — зазначив Трамп.

Глава Білого дому підкреслив, що його головна мета — зупинити кровопролиття в Україні.

"Я, знаєте, за те, щоб зупинити вбивства. Справді от за що я виступаю. Це війна, яка б ніколи не мала початися — її не мало бути. Я хочу, щоб убивства припинилися", — підсумував Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав війну Росії проти України "бійкою двох маленьких дітей".

Також американський лідер розповів, чи готовий він посилити тиск на Росію.