Трамп порівняв війну в Україні з бійкою дітей у парку

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокоментував повномасштабну війну Росії проти України. Він заявив, що виступає за припинення бойових дій, назвавши це "бійкою двох маленьких дітей".

Свої заяви американський лідер зробив у четвер, 5 червня, під час пресконференції у Вашингтоні разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

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Трамп, коментуючи війну Росії проти України, знову вдався до суперечливих порівнянь, назвавши її "бійкою двох дітей у парку".

"Іноді можна побачити, як двоє маленьких дітей сваряться, як шалені. Вони ненавидять одне одного, б’ються в парку, а ти намагаєшся їх розборонити. Вони не хочуть, щоб їх розбороняли, іноді краще дати їм трохи побитися, а потім розборонити", — заявив американський лідер.

Він додав, що подібну риторику застосував і в розмові з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Трампа, ця телефонна розмова відбулася напередодні.

"І я навів цю аналогію Путіну. Я сказав: "Пане президенте, можливо, вам доведеться й надалі боротися і багато страждати, тому що обидві сторони страждають, перш ніж їх можна буде розборонити", — переказав Трамп.

Президент США наголосив, що він нібито на боці України.

"Я за те, щоб зупинити вбивства, справді", — підсумував він.

Також один із журналістів на пресконференції поставив запитання Трампу, чи готовий він посилити тиск на Росію.

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