Трамп сравнил войну в Украине с дракой детей в парке

Трамп объяснил, какую сторону поддерживает в войне
Президент США Дональд Трамп прокомментировал полномасштабную войну России против Украины. Он заявил, что выступает за прекращение боевых действий, назвав это "дракой двух маленьких детей".
Свои заявления американский лидер сделал в четверг, 5 июня, во время пресс-конференции в Вашингтоне вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Трамп о войне
Трамп, комментируя войну России против Украины, снова прибегнул к противоречивым сравнениям, назвав ее "бойклью двух детей в парке".
"Иногда можно увидеть, как двое маленьких детей ссорятся, как сумасшедшие. Они ненавидят друг друга, дерутся в парке, а ты пытаешься их разнять. Они не хотят, чтобы их разнимали, иногда лучше дать им немного подраться, а потом разнять", — заявил американский лидер.
Он добавил, что подобную риторику применил и в разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Трампа, этот телефонный разговор состоялся накануне.
"И я привел эту аналогию Путину. Я сказал: "Господин президент, возможно, вам придется и дальше бороться и много страдать, потому что обе стороны страдают, прежде чем их можно будет разнять", — пересказал Трамп.
Президент США подчеркнул, что он якобы на стороне Украины.
"Я за то, чтобы остановить убийства, действительно", — подытожил он.
Также один из журналистов на пресс-конференции задал вопрос Трампу, готов ли он усилить давление на Россию.
Ранее мы писали, Москва готовит ответ на украинскую спецоперацию "Паутина", которая повлекла серьезные потери для российской военной авиации.
Читайте Новини.LIVE!