Трамп сравнил войну в Украине с дракой детей в парке

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал полномасштабную войну России против Украины. Он заявил, что выступает за прекращение боевых действий, назвав это "дракой двух маленьких детей".

Свои заявления американский лидер сделал в четверг, 5 июня, во время пресс-конференции в Вашингтоне вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

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Трамп, комментируя войну России против Украины, снова прибегнул к противоречивым сравнениям, назвав ее "бойклью двух детей в парке".

"Иногда можно увидеть, как двое маленьких детей ссорятся, как сумасшедшие. Они ненавидят друг друга, дерутся в парке, а ты пытаешься их разнять. Они не хотят, чтобы их разнимали, иногда лучше дать им немного подраться, а потом разнять", — заявил американский лидер.

Он добавил, что подобную риторику применил и в разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Трампа, этот телефонный разговор состоялся накануне.

"И я привел эту аналогию Путину. Я сказал: "Господин президент, возможно, вам придется и дальше бороться и много страдать, потому что обе стороны страдают, прежде чем их можно будет разнять", — пересказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что он якобы на стороне Украины.

"Я за то, чтобы остановить убийства, действительно", — подытожил он.

Также один из журналистов на пресс-конференции задал вопрос Трампу, готов ли он усилить давление на Россию.

Ранее мы писали, Москва готовит ответ на украинскую спецоперацию "Паутина", которая повлекла серьезные потери для российской военной авиации.