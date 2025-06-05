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Трамп сказал, что поможет прекратить войну в Украине

5 июня 2025 22:23
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Война в Украине — Трамп сказал, кого поддерживает
Президент США Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает Украину и стремится к прекращению войны. Его главная цель — остановить кровопролитие.

Об этом американский лидер заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в четверг, 5 июня.

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Трамп подтвердил, что он поддерживает Украину и хочет окончания войны. В этом может помочь соглашение об ископаемых.

"Да, я с Украиной. Мы только что подписали большое соглашение по редкоземельным элементам с Украиной. И мы этого хотим", — отметил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что его главная цель — остановить кровопролитие в Украине.

"Я, знаете, я за то, чтобы остановить убийства. Действительно, вот за что я выступаю. Это война, которая бы никогда не должна была начаться — ее не должно было быть. Я хочу, чтобы убийства прекратились", — подытожил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал войну России против Украины "дракой двух маленьких детей".

Также американский лидер рассказал, готов ли он усилить давление на Россию.

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